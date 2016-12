Oranje-international na acht maanden terug op het veld: ‘Heerlijk gevoel’

Stoke City verloor dinsdagavond met 4-1 van Liverpool, maar een van de spelers van the Potters deerde die nederlaag minder dan de rest. Ibrahim Afellay maakte na acht maanden blessureleed een kwartier voor tijd zijn rentree en genoot, ondanks het tegenvallende resultaat, van zijn terugkeer op het veld.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld over het resultaat, maar het is een heerlijk gevoel om weer op het veld te staan”, liet hij na de wedstrijd via de officiële kanalen van zijn club weten. “Ik ben blij dat ik in mocht vallen en weer minuten kon maken. Ik heb er keihard voor gewerkt en nu kan ik uitkijken naar de aankomende wedstrijden. Ik moet iedereen bij de club bedanken voor hun hulp en ik wil de fans speciaal bedanken voor alle steun. Het is fantastisch om dat te voelen en ik waardeer het zeer.”

Stoke-trainer Mark Hughes prees zijn middenvelder na afloop en noemde hem ‘goed aan de bal’. Voor Afellay was dat een mooi compliment: “Dat soort dingen hoor je altijd graag van de trainer. Ik voel me goed en ik hoop zo snel mogelijk weer terug te zijn op mijn oude niveau. Ik ben gek op het spelletje, daarom heb ik zo hard gewerkt om weer terug te keren van een zware knieblessure.”