Cultfiguur denkt niet aan Zuid-Korea: ‘Ik ga geen vijftien uur vliegen’

Henk Veerman gaat niet naar Zuid-Korea. De aanvaller zou bijna rond zijn met Ulsan Hyundai, maar dat spreekt hij nu in de Leeuwarder Courant tegen. “Complete onzin, niets van waar”, aldus de 25-jarige Veerman.

Veerman zou bij de nummer vier van het afgelopen seizoen van de K-League nadrukkelijk in beeld zijn om Frédéric Mendy te vervangen, maar Ulsan kan dus verder zoeken. “Ik ga ook geen vijftien uur vliegen, dus ik hoef er niet eens over na te denken”, besluit de cultfiguur.

Veerman, die eerder nog in verband werd gebracht met FC Utrecht, maakte tot dusverre vijftien doelpunten in 61 wedstrijden voor Heerenveen. In dienst van FC Volendam kwam hij eerder tot 25 treffers in vijftig optredens.