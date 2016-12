Spits van FC Groningen zet streep door transfer: ‘Het is een onrustig land’

Danny Hoesen heeft afgezien van een transfer naar Adanaspor, de huidige nummer laatst van de Süper Lig. De 25-jarige aanvaller van FC Groningen bevestigt tegenover RTV Noord dat hij niet naar de vijfde stad van Turkije verhuist.

“Het is dichtbij Syrië, Turkije zelf is nu ook een onrustig land, ze staan onderaan… Dat zijn voor mij redenen om niet voor Adanaspor te kiezen”, aldus Hoesen, die in de zomer ook al in beeld was bij de Toros Kaplanlari.

Hoesen voegt eraan toe dat hij zich voorlopig gewoon op zijn huidige werkgever focust; hij heeft in het Noordlease Stadion nog een contract tot medio 2018. Hij scoorde tot dusverre vijftien keer in 72 wedstrijden voor FC Groningen.