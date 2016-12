‘Waarom het nu zo goed gaat bij Feyenoord? Ik heb geen pasklaar antwoord’

Feyenoord heeft de eerste helft van het seizoen afgesloten als winterkampioen en koestert een comfortabele voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Ajax. In Rotterdam wordt er steeds luider over een landstitel gepraat en ook aanvoerder Dirk Kuyt is zeer te spreken over de resultaten. Waar precies het verschil met het afgelopen seizoen ligt, durft hij echter niet te zeggen.

“Als je mij nu op de man af vraagt waarom het opeens zo goed is gegaan, heb ik ook geen pasklaar antwoord. Ik analyseer het als volgt: in de Eredivisie is een ervaren as van levensbelang. We hadden daar Kenneth Vermeer en dit seizoen Brad Jones”, analyseert hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Daarvoor staan Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Karim El Ahmadi, ik en Nicolai Jörgensen. Allemaal spelers die wel flink wat hebben meegemaakt.”

Kuyt wijst verder nog op de wat jongere spelers, die zich stuk voor stuk ontwikkeld hebben. Rick Karsdorp, Tonny Vilhena en Bilal Basacikoglu zijn bijvoorbeeld uitgegroeid tot international. Die eerste denkt dat het ook met het afgelopen seizoen te maken heeft, toen Feyenoord een reeks van zeven nederlagen op rij leed: “Als je het me nu vraagt, kan ik niet meer begrijpen waardoor we zo lang niet meer konden winnen. Want Feyenoord is echt sterk.”