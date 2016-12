Arsenal-aanvaller gaat verlengen: ‘Het is een moeilijk seizoen’

Olivier Giroud blijft bij Arsenal. De dertigjarige aanvaller is dit seizoen niet zeker van een basisplaats, maar gaat zijn tot medio 2018 doorlopende contract waarschijnlijk wel verlengen. “Men zegt dat ik al getekend heb, maar dat is niet waar. Binnenkort misschien wel”, aldus de Fransman in gesprek met Sky Sports.

Giroud begon dit seizoen pas één keer in de basis in de Premier League en staat op zes doelpunten in zestien officiële wedstrijden in het huidige voetbaljaar. Hij zegt dat hij door zijn vakantie na het EK met een achterstand aan het seizoen begon: “Ik kwam wat laat terug en het team deed het met een andere speler in de punt van de aanval goed. Het is een moeilijk seizoen, mede doordat ik er vanwege een blessure een maand uit heb gelegen.”

“Het gaat erom dat je gefocust blijft en hard blijft trainen. Ik heb een paar keer met Arsène Wenger gesproken over waarom ik niet zoveel speel, maar in het voetbal krijg je altijd weer een nieuwe kans. Er komt altijd weer een nieuw begin en daar moet je op wachten”, besluit Giroud, die sinds de zomer van 2012 onder contract staat in het Emirates Stadium.