Kuyt: ‘Ik stak zo veel energie in Feyenoord en dan krijg je dat er voor terug’

Feyenoord sloot het kalenderjaar 2016 met winst in de KNVB Beker en het winterkampioenschap op een prachtige wijze af. Het was gedurende het jaar echter niet alleen maar hosanna en in de tweede helft van het afgelopen seizoen zetten de Rotterdammers zelfs een reeks neer van zeven Eredivisie-nederlagen op rij neer. Dirk Kuyt weet eigenlijk niet waarom Feyenoord in die periode zo slecht presteerde.

“Ik stak zo veel energie en tijd in Feyenoord en dan krijg je er opeens een reeks nederlagen voor terug. Het deed pijn, vooral ook omdat ik toen niet wist hoe het kwam dat wij zo veel wedstrijden verloren”, blikt hij terug tegenover het Algemeen Dagblad. Feyenoord nam in de winter afscheid van Lex Immers en Colin Kazim-Richards en dat heeft toch zijn invloed gehad: “Lex was een belangrijke speler in de kleedkamer. Toen hij en Colin weg waren, veranderde de hiërarchie. Maar je hoort mij niet zeggen dat hun vertrek de aanleiding was voor een reeks met zeven nederlagen, dat zeker niet.”

Waar het dan wel door kwam, durft Kuyt niet te zeggen, maar hij denkt dat het aan een aantal zaken lag die elkaar versterkten. Zo was Karim El Ahmadi geschorst tegen PSV, raakte Eric Botteghin geblesseerd en nam het zelfvertrouwen bij veel van de spelers drastisch af. Die ‘negatieve flow’ komt dan vanzelf, stelt de aanvoerder.