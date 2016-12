‘De vele huurlingen zijn een van de grootste problemen in het voetbal’

Chelsea verhuurt dit seizoen dertig voetballers aan andere clubs en dat is een aantal waar Arsène Wenger de hik van krijgt. De manager van Arsenal denkt niet dat het uitlenen van tientallen voetballers zinvol is en spreekt in het magazine van zijn werkgever van ‘een van de grootste problemen van het moderne voetbal’.

“Voor een twintigjarige krijg je bij een verkoop vaak niet zoveel geld als je zou willen en de reflex is dan om die spelers elders te stallen. Als je naar het aantal huurlingen kijkt, dan moet je concluderen dat we het systeem moeten heroverwegen. Er zijn twee opties. Eén: je denkt aan de ontwikkeling van de speler. Twee: het gaat je enkel om de investering. Dat laatste is niet de manier waarop we zouden moeten denken, maar zo denken veel clubs helaas wel”, aldus Wenger, die zelf wel een oplossing zou weten.

De Fransman stelt dat Premier League-clubs mede-eigenaar zouden kunnen worden van kleinere clubs. “Dat worden dan een soort satellietclubs. Je hoeft dan minder spelers aan allerlei clubs te verhuren en kunt voor meer vastigheid zorgen. In de jeugdafdeling werkt het zo: de beste jonge spelers gaan naar de rijkste clubs en daar krijgen ze weinig kansen om zich verder te ontwikkelen. Je moet daarom naar een systeem waarin die spelers gelijke kansen krijgen. Als die goede spelers vaker met elkaar spelen bij bijvoorbeeld zo’n satellietploeg, dan is de kans groter dat ze betere spelers worden”, besluit Wenger.