Ronaldo slaat terug: ‘De mensen die aan mij twijfelen, hebben nu bewijs’

Cristiano Ronaldo kan terugkijken op een een goed 2016, want de aanvaller won met Real Madrid de Champions League, sleepte met Portugal het EK in de wacht en mocht ook nog eens de FIFA Ballon d’Or in ontvangst nemen. “Dit was in persoonlijk- en in teamverband mijn beste jaar”, zegt de 31-jarige Ronaldo.

De Portugees zei dinsdagavond bij de uitreiking van de Globe Soccer Awards dat hij niet meer had durven wensen: “De mensen die nog altijd twijfels bij mij hebben, of het nou bij Real of bij de nationale ploeg is, hebben nu het bewijs. We hebben namelijk alles gewonnen. Het is een fantastisch jaar geweest en daar ben ik gelukkig mee. Ik wil mijn medespelers bedanken”, sprak Ronaldo.

CR7 was niet de enige die in de prijzen viel bij de Globe Soccer Awards, want Florentino Pérez werd verkozen tot de beste voorzitter en Real tot de beste club. Fernando Santos werd benoemd tot Trainer van het Jaar en Mohamed Salah en Mino Raiola werden verkozen tot respectievelijk de beste Arabische speler van het jaar en de beste zaakwaarnemer.