Verbaasde Perez: ‘Ik heb nooit Dolberg voorbij horen komen, van niemand’

Voor Kenneth Perez is de vraag wie of wat de grootste sensatie van 2016 in Nederland is, niet moeilijk te beantwoorden. De oud-voetballer uit Denemarken vindt het nog steeds onwerkelijk hoe zijn landgenoot Kasper Dolberg de afgelopen maanden heeft gepresteerd.

Dolberg maakte afgelopen zomer zijn debuut voor Ajax, sloeg daarbij Jong Ajax over, en staat inmiddels op 27 officiële duels voor de hoofdmacht. Ofschoon hij de laatste zes wedstrijden niet tot scoren kwam, staat de teller toch op elf doelpunten. "Als we de sensatie betrekken op een speler: Kasper Dolberg, die er out of the blue - maar dan ook écht uit het niets - was. Want bij alle namen die je overal hoorde van spelers die uit jeugdopleidingen zouden doorstromen, heb ik nooit Dolberg voorbij horen komen."

"Van niemand. Ook in Denemarken is iedereen stomverbaasd dat dit ineens gebeurt", zo verzekert Perez in gesprek met De Telegraaf. Dolberg maakte in september zijn debuut voor Denemarken Onder-21, tegen Wales (0-4), en scoorde direct. De tiener is sinds vorige maand ook A-international. De aanvaller mocht de laatste negen minuten van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (4-1) meedoen.