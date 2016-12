‘Al Thani denkt aan terugkeer van Ruud van Nistelrooij in Málaga’

Ruud van Nistelrooij is een van de kandidaten om bij Málaga aan de slag te gaan, zo verzekeren diverse Spaanse media. De Zuid-Spaanse club is op zoek naar een opvolger voor Juande Ramos, die dinsdagmiddag zijn vertrek uit La Rosaleda afrondde. Van Nistelrooij wordt gezien als een optie waar de aanhang absoluut over te spreken zou zijn.

Van Nistelrooij sloot na het seizoen 2011/12 zijn loopbaan af, na zijn beslissing om zijn eenjarige contract met Málaga geen vervolg te geven. Hoewel hij nimmer zijn niveau uit zijn tijd bij Manchester United en Real Madrid bereikte, was de oud-aanvaller toch ongekend populair onder de supporters van de LaLiga-club.

Abdullah bin Nasser Al Thani, grootaandeelhouder en voorzitter van Málaga, kent Van Nistelrooij nog goed uit hun gezamenlijke periode in Zuid-Spanje. De voormalig Oranje-international behoorde in het verleden tot de technische staf van het Nederlands elftal en is nu werkzaam in de jeugdopleiding van PSV.

Lokale media verzekeren dat Van Nistelrooij momenteel zelfs in Málaga is om te onderhandelen. De eerste optie van Málaga was Óscar Garcia, maar Red Bull Salzburg weigert de Spaanse oefenmeester te laten gaan. Málaga vindt zichzelf na zestien speelronden terug op de elfde plaats in LaLiga.