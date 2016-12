Liverpool-icoon ziet keepersprobleem: ‘Als ik Klopp was, zou ik Hart halen’

Jamie Carragher vindt dat Liverpool een probleem heeft onder de lat. De oud-speler van the Reds zou graag zien dat Joe Hart naar Anfield wordt gehaald. Wanneer dat gebeurt, maakt de ploeg van manager Jürgen Klopp volgens Carragher een goede kans op het kampioenschap.

De keeper bij Liverpool is niet onomstreden. Lorius Karius werd afgelopen zomer aangetrokken, maar heeft vooralsnog niet overtuigd. Simon Mignolet heeft zijn basisplaats weer overgenomen, maar zijn prestaties liggen onder een vergrootglas. “Liverpool heeft een keepersprobleem en het gaat niet om één individu”, zegt Carragher bij Sky Sports. “De reden dat Karius afgelopen zomer werd aangetrokken, was dat Jürgen Klopp dacht dat Simon Mignolet niet goed genoeg was.”

Volgens Carragher is Joe Hart dé oplossing. “Als de transfermarkt open is en je kan Joe Hart halen, dan doe je dat. Als ik Klopp was, zou ik het meteen doen. Als ze de kans krijgen om een keeper aan te trekken die al Premier League-titels heeft gewonnen, dan moeten ze die grijpen.”