‘Pedro is dankzij Conte weer van hetzelfde niveau als Aléxis Sanchez’

Tony Cascarino, oud-international van Ierland, is lovend over Chelsea-aanvaller Pedro. De Spaans international is volgens Cascarino dankzij manager Antonio Conte bezig aan een sterk seizoen en mag zich meten met Alexis Sánchez. “Hij lijkt weer op de Pedro uit Spanje”, stelt Cascarino.

Chelsea moest het maandag tegen Bournemouth (3-0 winst) doen zonder Diego Costa. Zijn afwezigheid werd opgevangen door Eden Hazard en Pedro, die na 24 minuten trefzeker was. Cascarino was onder de indruk van het spel van de Spanjaard.

“Toen Pedro en Alexis Sánchez van Barcelona naar de Premier League kwamen, vond ik hen even goed”, zegt Cascarino tegen The Times. “Als je naar het vorige seizoen van Pedro kijkt dan was dat een belachelijke gedachte, maar Antonio Conte heeft een bepaalde gave waardoor hij het beste in zijn spelers naar boven haalt. Pedro lijkt nu weer de speler die we in Spanje zagen en daar verdient Conte de credits voor.”