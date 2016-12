Klopp: ‘Als Chelsea vanaf nu alles wint, verdienen zij het kampioenschap’

Liverpool was dinsdagavond met 4-1 te sterk voor Stoke City. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, hadden the Reds het niet makkelijk tegen de ploeg van manager Mark Hughes. Door de overwining staat het team van Jürgen Klopp op de tweede plaats met een achterstand van zes punten op koploper Chelsea.

Op Anfield kwam Liverpool na twaalf minuten op achterstand door een doelpunt van Jonathan Walters. De achterstand werd nog voor rust omgebogen tot een voorsprong door goals van Adam Lallana en Roberto Firmino. “We kennen onze kwaliteiten, maar laten dat niet altijd zien”, zei Klopp na afloop tegenover diverse Engelse media. “In de openingsfase hadden we het erg moeilijk. Stoke zette hoog druk met twee spitsen en we waren niet geduldig genoeg in ons positiespel. Dat hadden we veel beter kunnen doen. Het werd zo een wilde wedstrijd. En als zij de bal hadden, ging deze gelijk door de lucht naar Peter Crouch. Hij deed het goed en het was lastig om te verdedigen.”

Klopp heeft ondanks de achterstand van zes punten op Chelsea nog goede hoop op het kampioenschap. “Het seizoen is nog lang niet beslist. Dat is alleen zo als Chelsea vanaf nu alles wint. En als ze dat doen, dan verdienen ze het ook. Wij blijven iedere wedstrijd vechten voor de punten en dan zien we het wel.”