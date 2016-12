Vertrek De Boer stond maanden eerder vast: ‘Aangegeven bij de familie’

Frank de Boer nam op 12 mei van dit jaar afscheid als trainer van Ajax. Vier dagen nadat hij met de Amsterdammers op de slotdag van de Eredivisie het kampioenschap verspeelde, gaf hij aan te vertrekken. Volgens Ronald de Boer stond zijn besluit al veel eerder vast.

De Boer had een contract tot medio 2017, maar had eerder al besloten om die verbintenis niet uit te dienen. “Het was natuurlijk een heel triest einde van zijn loopbaan als trainer van Ajax”, zegt Ronald tegen FOX Sports. “Frank wilde het natuurlijk mooi afsluiten, want hij had drie maanden van tevoren al aangegeven bij de familie dat hij niet meer verder ging.”

Doordat Ajax op zondag 8 mei niet wist te winnten op bezoek bij De Graafschap (1-1) en PSV wél won uit tegen PEC Zwolle, ging de kampioensschaal voor de tweede keer op rij naar Eindhoven. “Ajax was bijna honderd procent zeker kampioen, daar ging iedereen vanuit. Dat gebeurt dan niet. En dan zie je je broer zo verslagen in de bus zitten. Dat doet heel veel pijn.”