VZ Talentscout - Sneijder en De Jong krijgen gezelschap van ‘Titi’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Sidiki Maiga, linksbuiten uit Mali.

Wesley Sneijder en Nigel de Jong krijgen er in januari waarschijnlijk een collega bij, want Sidiki Maiga kan volgens boulevardkrant FANATIK een contract tekenen bij Galatasaray. De aanvaller was eerder in december een week op proef bij de huidige nummer drie van de Süper Lig en heeft de technische staf van de Nederlandse trainer Jan Olde Riekerink naar verluidt weten te overtuigen. Het lijkt erop dat Galatasaray de komst van Maiga eerdaags bekend zal maken.

Maiga is afkomstig van Real Bamako, de zesvoudig kampioen van de Malinese Ligue 1 Orange Mali-competitie die in het verleden onder meer voetballers als Salif Keita (ex-Valencia- en Olympique Marseille) en Marc Mboua (ex-SC Cambuur) afleverde. Maiga is net pas aan zijn eerste volledige seizoen bij De Schorpioenen begonnen en lijkt nu dus alweer weg te gaan, al zal dat de fans van Real Bamako niet verbazen. Maiga heeft zich immers stormachtig ontwikkeld en kon uit vrijwel alle Europese topcompetities kiezen.

Naast Galatasaray zouden namelijk ook Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Juventus, Napoli, AC Milan, Udinese, FC Porto en CSKA Moskou belangstelling hebben getoond voor Titi, zoals de bijnaam van de zeventienjarige Maiga luidt. De voetbalwereld maakte in oktober 2015 voor het eerst écht kennis met Maiga, want op het WK Onder-20 in Chili maakte het talent drie doelpunten in zeven wedstrijden voor de verliezend finalist. Maiga scoorde twee keer tegen Noord-Korea (3-0 winst) én maakte de tweede treffer in de met 3-1 gewonnen halvefinalewedstrijd tegen België.

Anderhalf jaar na het WK Onder-20 krijgt Maiga opnieuw de kans om zich op een relatief groot podium te laten zien, want in februari wordt de Afrika Cup Onder-20 afgewerkt in Zambia. Mali plaatste zich voor dat toernooi door over twee wedstrijden met liefst 7-1 te winnen van Mauritanië en vier van die treffers werden gemaakt door Maiga. De belofte kan al met al terugkijken op een bijzonder jaar, want hij heeft zijn transfer naar Galatasaray dus bijna te pakken en kan op 5 januari óók nog verkozen worden tot Afrikaans Talent van het Jaar. De overige genomineerden zijn Alex Iwobi (Arsenal), Franck Kessié (Atalanta) en Eric Ayiah (Charity Stars).

Naam Sidiki Maiga

Geboortedatum 28/12/1998

Club Real Bamako

Positie Linksbuiten

Sterke punten Snelheid, inzicht, scorend vermogen