Nigeriaan op weg naar Leicester: ‘Dit was mijn laatste wedstrijd voor Genk’

Wilfred Ndidi heeft dinsdagavond zijn laatste wedstrijd voor RC Genk gespeeld. Na afloop van het duel met Gent (2-0) bevestigde de Nigeriaanse middenvelder, die eerder deze maand al medisch werd gekeurd bij Leicester City, dat hij vertrekt. Hoewel hij zich niet wilde uitlaten over waar hij zijn carrière voort zal zetten, lijkt zijn transfer naar the Foxes in kannen en kruiken.

"Ja, dit was mijn laatste wedstrijd bij Genk", zei Ndidi dinsdagavond tegen Sporza. "Of ik nu emotioneel ben? Ja, toch wel een beetje door deze situatie", doelde hij op het ontslag van trainer Peter Maes. "Hij heeft van mij deze speler gemaakt. Ik waardeer de kansen die hij me gegeven heeft. Ik heb mijn transfer mede aan hem te danken.”

Genk vangt minimaal zeventien miljoen euro voor de negentienjarige Ndidi. Het bedrag kan middels bonussen nog met vijf miljoen euro oplossen. Zodoende maakt de Belgische club een flinke winst, daar Ndidi in januari 2015 slechts voor een ton werd overgenomen van het Nigeriaanse Nath Boys FC.