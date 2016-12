‘Zeker nu voelt het toch een beetje als PEC Zwolle in de steek laten’

Wout Brama vindt het niet makkelijk om PEC Zwolle te verlaten. De dertigjarige middenvelder had nog een contract tot het einde van het seizoen, maar kon door een clausule gratis vertrekken en tekende voor drieënhalf jaar bij FC Utrecht.

“De club is echt in mijn hart gaan zitten. Zeker in deze huidige situatie voelt het toch wel een beetje als in de steek laten. Dat maakt het pijnlijk”, aldus Brama in gesprek met De Stentor. Hij voegt er echter aan toe dat veel mensen en ploeggenoten hem de overstap ook ‘gunnen’.

Brama speelde eerder voor FC Twente en kwam toen tot 316 officiële wedstrijden. In dienst van Zwolle stokte de teller bij zeventig optredens en de drievoudig international van het Nederlands elftal scoorde in totaal twaalf keer in zijn loopbaan.