Swansea City neemt al na 85 dagen afscheid van opvolger Guidolin

Swansea City heeft manager Brob Bradley dinsdagavond ontslagen. De Amerikaan werd 85 dagen geleden aangesteld als de opvolger van Francesco Guidolin, die wegens tegenvallende resultaten op straat werd gezet. Bradley heeft niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en mag nu ook vertrekken uit het Liberty Stadium.

Bradley moest bij zijn komst Swansea City uit de onderste regionen zien te krijgen. Bij zijn aanstelling stond de club op de teleurstellende zeventiende plaats met slechts vier punten uit zeven wedstrijden. Onder Bradley ging het niet veel beter. Na achttien duels is Swansea terug te vinden op de negentiende positie met twaalf punten uit achttien duels.

Maandag was West Ham United met 1-4 te sterk. Het bleek de druppel die de emmer deed overlopen. “We vinden het jammer dat we al zo snel van Bob afscheid moeten nemen”, vertelt voorzitter Huw Jenkins op de clubsite. “Het is niet zo gegaan als vooraf gehoopt. We voelden dat deze beslissing noodzakelijk was, met nog een half seizoen te gaan." Paul Williams en Alan Curtis nemen de taken van Bradley voorlopig over.