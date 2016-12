Liverpool maakt er vier en breekt clubrecord

Liverpool heeft goede zaken gedaan in de top van de Premier League. De formatie van Jürgen Klopp kwam dinsdagavond op achterstand tegen Stoke City, maar toonde veerkracht en won met 4-1. Liverpool, dat nu met veertig punten tweede staat, heeft in het huidige kalenderjaar 86 keer gescoord en het record stond op 84 (2013).

Liverpool leed op 17 januari (Manchester United, 0-1) voor het laatst een Premier League-nederlaag in eigen huis en liet ook Stoke dit keer dus niet met drie punten op zak vertrekken. The Potters begonnen echter nog wel heel aardig, want Jonathan Walters verraste Simon Mignolet na twaalf minuten en kopte in de korte hoek raak. Liverpool domineerde het balbezit, maar had moeite om tot kansen te komen en ontsnapte na achttien minuten aan de 0-2 van Joe Allen. De thuisploeg schroefde het tempo na de eerste twintig minuten wat op en was via Roberto Fimino dicht bij de gelijkmaker op Anfield.

Peter Crouch haalde de inzet van de Braziliaan voor de doellijn weg, maar kon niet voorkomen dat Liverpool met een voorsprong de kleedkamer op zou zoeken. Adam Lallana schoot de bal uit een moeilijke hoek laag tegen de touwen en een inzet van Firmino, die via de beide palen in het doel belandde, leverde de 2-1 op. Liverpool nam die stand mee de rust in en breidde de marge een kwartier na de verplichte onderbreking uit. Giannelli Imbula gleed de bal na een voorzet van Sadio Mané achter zijn eigen doelman Lee Grant.

Daar bleef het niet bij, want er zou nog één treffer vallen op Anfield: de koud ingevallen Daniel Sturridge profiteerde van een foute terugspeelbal, omspeelde Grant en schoot de 4-1 tegen de touwen. Vier minuten na dat slotakkoord maakte Ibrahim Afellay voor het eerst sinds 18 april (Tottenham Hotspur, 0-4) zijn opwachting in de Premier League. De international van het Nederlands elftal zag vervolgens geen doelpunten meer vallen.