VIDEO - De mooiste momenten van de Ajax-jeugd van de heenronde

Ajax kan terugkijken op een redelijk goede eerste seizoenshelft, want het team van Peter Bosz staat slechts vijf punten achter op koploper Feyenoord en doet ook nog mee in de Europa League. Ook in de jeugdafdeling van de Amsterdammers viel er in de eerste seizoenshelft het nodige te beleven, zo is te zien in deze video!