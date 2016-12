Voormalig trainer van Real en Tottenham breekt met Spanjaarden

Juande Ramos is niet langer de trainer van Málaga. De 62-jarige Spanjaard heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract laten ontbinden, zo maakt de club uit Andalusië dinsdagavond via de officiële kanalen bekend.

Ramos werkte in het seizoen 2003/04 bij Málaga en keerde er afgelopen zomer terug, maar een succesvolle samenwerking werd het in het huidige voetbaljaar nooit helemaal. Van de achttien wedstrijden werden er immers slechts vijf gewonnen en Málaga vindt zichzelf na zestien speelronden terug op de elfde plaats in LaLiga.

Los Boquerones gaan nu waarschijnlijk in zee met Óscar García, die sinds december 2015 voor de groep staat bij Red Bull Salzburg. De 43-jarige Spanjaard zwaaide eerder de scepter bij Watford, Maccabi Tel Aviv, Brighton & Hove Albion en de jeugd van Barcelona.