VIDEO - De allermooiste doelpunten van Ajax in 2016

Riechedly Bazoer maakte twee weken geleden de overstap van Ajax naar VfL Wolfsburg sloot zijn periode in Amsterdam zodoende na 71 wedstrijden af. De middenvelder maakte acht doelpunten en scoorde onder meer tegen Feyenoord. Die treffer was volgens Ajax TV de mooiste van Ajax in het kalenderjaar 2016.