FC Utrecht presenteert aanwinst: ‘Hij speelde in de Champions League’

In navolging van PEC Zwolle heeft ook FC Utrecht melding gemaakt van de transfer van Wout Brama. De Domstedelingen laten weten dat de dertigjarige middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor anderhalf jaar en trainer annex technisch directeur Erik ten Hag is tevreden.

“Wout is een aanwinst voor Utrecht. Hij is strategisch zeer sterk en kent de wetten van het topvoetbal. Hij speelde in de Champions League en voor het Nederlands elftal én hij won prijzen: hij is een winnaar die FC Utrecht deze ervaring aan onze groep moet overbrengen”, aldus Ten Hag op de officiële website van zijn werkgever.

Brama speelde eerder voor FC Twente en kwam toen tot 316 officiële wedstrijden. In dienst van Zwolle stokte de teller bij zeventig optredens en de drievoudig international van het Nederlands elftal had er nog een contract tot medio 2017.