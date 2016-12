Beoogde concurrent Blind: ‘Mourinho volgt me en we hebben vaak contact’

Cameron Borthwick-Jackson is dit seizoen door Manchester United uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers. De negentienjarige verdediger debuteerde vorig seizoen onder Louis van Gaal in de hoofdmacht bij the Red Devils, maar kwam dit seizoenen niet in de plannen van José Mourinho voor. Borthwick-Jackson heeft vertrouwen in een toekomst op Old Trafford.

De Engels jeugdinternational, wiens contract in Manchester doorloopt tot medio 2020, zegt regelmatig contact te hebben met Mourinho over zijn ontwikkeling bij de club uit de Championship. Volgens de Portugese trainer zal de talentvolle linksback op den duur deel gaan uitmaken van het eerste elftal van Manchester United.

"We praten regelmatig met elkaar. Hij volgt me altijd en heeft mensen die mij bekijken”, zegt Borthwick-Jakcson tegen FourFourTwo. “In de voorbereiding op dit seizoen raakte ik geblesseerd en bleef hij informeren hoe het met me ging. Toen ik fit raakte vertelde hij dat de selectie te groot was, maar dat hij toekomst in mij zag. Hij noemde mij een topspeler en zei dat ik ergens anders ervaring op moest gaan doen.”