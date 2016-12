‘Ik kan je vertellen dat we een bod van dik 29 miljoen hebben afgeslagen’

De krant La Provence meldde dinsdag dat Olympique Marseille een bod van tien miljoen euro heeft uitgebracht op Jordan Amavi, maar het is de vraag of dat klopt. Dr. Tony Xia, de eigenaar van Aston Villa, laat op Twitter in ieder geval weten dat de linksachter voor tien miljoen in ieder geval niet weg mag.

“Verdoe je tijd niet door dit te lezen. Ik kan je namelijk vertellen dat we al een bod van 25 miljoen pond (ruim 29 miljoen euro, red.) op Amavi hebben afgeslagen. Hij zal bij Aston Villa alleen maar beter worden”, schrijft Xia op Twitter. De 22-jarige Amavi speelt sinds de zomer van 2015 in Birmingham en heeft er nog een contract tot medio 2020.

De voormalig jeugdinternational van Frankijk komt uit de jeugdopleiding van OGC Nice en speelde uiteindelijk zestig wedstrijden in het eerste elftal. In dienst van Aston Villa staat de teller op vier assists in dertig duels.