‘Inter laat Braziliaan gaan: akkoord over maandsalaris van 85.000 euro’

Felipe Melo gaat Internazionale verlaten. De verdedigende middenvelder heeft met Palmeiras een akkoord bereikt over een contract voor drie seizoenen en een maandsalaris van 85.000 euro exclusief variabelen, zo melden diverse Braziliaanse media.

Aan de hand van het aantal wedstrijden en het aantal gewonnen prijzen kan het inkomen van de 33-jarige Melo vervolgens oplopen bij de regerend kampioen van Brazilië. Ook Corinthians, São Paulo, Valencia en Fenerbahçe zouden belangstelling hebben getoond, maar de 22-voudig international lijkt dus aan de slag te gaan bij Palmeiras.

Melo liet in mei nog weten het uitstekend naar zijn zin te hebben in het Giuseppe Meazza: “Is dit mijn laatste wedstrijd in het Giuseppe Meazza? Oké, als er een grote club komt die Inter vijftig miljoen biedt en mij ook nog eens vijftig miljoen geeft ga ik waarschijnlijk wel weg. Maar ik hou van dit team en heb nog een contract voor drie jaar.”