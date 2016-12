Brama verlaat PEC Zwolle en blijft in Eredivisie

Wout Brama ruilt PEC Zwolle in voor FC Utrecht. De club uit Overijssel maakt dinsdagavond bekend dat de middenvelder een contract voor anderhalf jaar heeft getekend in de Domstad.

De dertigjarige Brama gaat in De Galgenwaard weer samenwerken met Erik ten Hag, want hij kent de trainer nog van hun gezamenlijke tijd bij FC Twente. De controleur speelde uiteindelijk 316 wedstrijden in Enschede en kwam in dienst van Zwolle tot zeventig optredens.

De drievoudig international van het Nederlands elftal, die bij Utrecht de vervanger is van de geblesseerde Rico Strieder, had bij Zwolle nog een contract dat tot de zomer van 2017 doorliep.