Juventus-mandekker overwoog te stoppen: ‘Angst duurde tot dagen geleden’

Leonardo Bonucci wordt gezien als een van de beste verdedigers ter wereld, maar het scheelde niet veel of Bonucci had zijn schoenen aan de wilgen gehangen. De zoon van Bonucci werd ernstig ziek nadat hij in de zomer was geopereerd aan een hernia. Bonucci daardoor het profvoetbal vaarwel te zeggen.

“De angst duurde tot enkele dagen geleden”, laat een opgeluchte Bonucci optekenen in La Repubblica. “We zeggen voor Matteo vaak: ‘Jij bent onze kampioen, jij hebt de moeilijkste wedstrijd gewonnen’. Hij speelt alweer met zijn broer en ze zullen ook wel weer gaan vechten”, lacht Bonucci.

“Eindelijk gaat het weer goed, zowel fysiek als psychologisch. Hij werd geopereerd aan een hernia, maar was daarna niet meer dezelfde jongen”, zegt Bonucci. Uiteindelijk ging het weer goed met zijn zoon en Bonucci besloot onlangs zelfs zijn contract te verlengen bij Juventus.