‘Ödegaard naar Amsterdam voor gesprekken met Ajax’

Martin Ödegaard is dinsdag naar Amsterdam afgereisd om met Ajax te praten over een verhuur, zo meldt het Noorse televisiestation TV2. Real Madrid wil Ödegaard graag verhuren en Ajax wordt gezien als club waar het Noorse supertalent zich goed kan ontwikkelen.

De Spaanse sportkrant Marca meldde al dat Ödegaard en Real Madrid een overstap naar de Eredivisie een goed idee vinden. Ajax is op zoek naar een aanvaller en zou dus in de markt zijn voor het wonderkind.

Ödegaard, die bij Real Madrid nauwelijks in actie komt in het eerste team, leek in een eerder stadium nog op weg naar Stade Rennes. De Franse club trok echter de stekker uit de deal met de negenvoudig international van Noorwegen.

Volgens Viasat is Ajax niet de enige Nederlandse club met interesse. Ook sc Heerenveen heeft al contact gehad met Real Madrid en het kamp rond Ödegaard. In Friesland zou hij kunnen gaan samenspelen met landgenoot Morten Thorsby.