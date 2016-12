PEC Zwolle wil ‘laatkomer’ belonen met ‘marktconform contract’

PEC Zwolle is met Danny Holla in gesprek over een nieuw contract. De 28-jarige middenvelder is in het bezit van een aflopende verbintenis en hij kan bij gaan tekenen. Holla werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van Brighton and Hove Albion.

“Danny kwam in de zomer relatief laat naar Zwolle”, zegt technisch manager Gerard Nijkamp tegen Voetbal International. “Hij heeft dan ook geen groot contract getekend. We hebben met elkaar afgesproken deze winter de situatie te bespreken. Het idee is nu om zijn contract martkconform aan te passen.”

De geruchten dat Holla al in de winter transfervrij is, spreekt Nijkamp tegen. De bestuurder zegt wel dat PEC zich in de winter graag wil versterken. Om daar ruimte voor te maken zullen er spelers verkocht of verhuurd moeten worden.