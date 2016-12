Frans international verlengt: ‘Een van de beste spelers op zijn positie’

Yann M’Vila heeft zijn tot nieuwjaarsdag doorlopende contract met twee en een half jaar verlengd. De 26-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2020 vast bij Rubin Kazan, zo heeft de nummer negen van Rusland bekendgemaakt.

De 22-voudig international van Frankrijk wordt door algemeen directeur Ilgiz Fakhriev omschreven als ‘een van de beste spelers op zijn positie’: “Er was interesse van veel Europese clubs, dus we zijn blij dat we erin geslaagd zijn om hem langer vast te leggen. Dat komt ook doordat Yann zelf graag in Kazan wilde blijven”, aldus Fakhriev.

M’Vila werd eerder nog verhuurd aan Internazionale en Sunderland en laatstgenoemde club hoopte hem in januari transfervrij terug te halen, maar dat gaat dus niet door. Manager David Moyes liet tweeënhalve week geleden al weten dat M’Vila aanvankelijk voor drieeënhalf jaar zou tekenen in het Stadium of Light, maar dat hij daar later op terugkwam.