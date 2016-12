Nederlands elftal in beeld voor vierlandentoernooi in Azië

Het Nederlands elftal doet komende zomer mogelijk mee aan een vierlandentoernooi in Thailand. De Telegraaf heeft uitgevonden dat voetbalbestuurder Witthaya Laohakul gezegd heeft dat hij Oranje naar Thailand wil halen.

Thailand organiseert komende zomer een vierlandentoernooi en het is de bedoeling dat de deelnemers afkomstig zijn van een ander continent. “Nederland wordt zeer waarschijnlijk de Europese deelnemer”, stelt Laohakul. Japan en Mexico lijken de andere deelnemers te worden.

Voor Oranje is Thailand niet helemaal een onbekende tegenstander. In 2007 ging het Nederlands elftal op bezoek bij het land en won het met 1-3. De doelpunten werden destijds gemaakt door Rafael van der Vaart, John Heitinga en Jan Vennegoor of Hesselink.