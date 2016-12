Touré voelt zich weer kind: ‘Ben eraan gewend kampioen te worden’

Yaya Touré is helemaal terug bij Manchester City. De 33-jarige middenvelder werd genegeerd door manager Josep Guardiola, maar de laatste tijd is hij onmisbaar voor de Spaanse oefenmeester. Touré is zo blij als een kind dat hij weer mag voetballen.

“Ik voel me weer een kind. Ik geniet er weer van te voetballen en mijn ploeggenoten en de fans te helpen”, laat Touré weten aan Sky Sports. “Ik ben gewend de Premier League te winnen en ik wil nog een keer kampioen worden. Ik weet dat het lastig gaat worden, Chelsea is erg goed dit jaar, maar we moeten doorgaan.”

Tegen hekkensluiter Hull City had Manchester City het uitermate lastig: pas in de slotfase werd de tegenstander aan de kant gezet (0-3). “Daarom is dit de beste competitie ter wereld. Hull City heeft het ons erg lastig gemaakt. Ze verdienen het niet om onderaan te staan: alle ploegen die naar Hull moeten gaan het lastig krijgen.”