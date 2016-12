Rekik in elftal van grootste teleurstellingen: ‘Slachtoffer van zijn traagheid’

Karim Rekik heeft in Frankrijk nog geen indruk kunnen maken. De mandekker van Olympique Marseille kwam in de eerste helft van het seizoen negen keer in actie en zijn gemiddelde rapportcijfer in sportkrant L’Équipe is 4,29. Daarmee staat Rekik in het elftal van de meest teleurstellende spelers.

“Door zijn bijnaam Animal waren de verwachtingen bij zijn komst hooggespannen, maar Rekik heeft dit in anderhalf jaar nog niet kunnen waarmaken. Hij is het slachtoffer van zijn traagheid, waardoor aanvallers hem vaak in de rug weten te kloppen. Zijn optreden tegen AS Monaco (4-0) heeft hem weinig goeds gedaan”, zo luidt de tekst bij Rekik.

Andere spelers in het elftal van de teleurstellingen zijn onder anderen Lassana Diarra, Rémy Cabella, Jérémy Toulalan en Jérémy Ménez. Rekik zette in de zomer van 2015 zijn handtekening in Marseille. Daarvoor werd hij door Manchester City verhuurd aan PSV.