‘Ik weet zeker dat Guardiola op die positie op zoek is naar een versterking’

Manchester City won maandag met 3-0 van Hull City en dat was pas de tweede keer dit seizoen dat the Citizens erin slaagden om de nul te houden in de Premier League. Josep Guardiola’s defensie wordt geplaagd door problemen en op Boxing Day kon ook John Stones de wedstrijd wegens een knieprobleem niet uitspelen. Ray Parlour denkt dat, als City mee wil blijven doen om het kampioenschap, in januari de portemonnee getrokken zal moeten worden voor defensieve versterkingen.

“Ik denk dat Pep naar zijn achterste drie heeft gekeken en zich heeft gerealiseerd dat hij versterkingen nodig heeft, daar twijfel ik niet aan”, vertelt de voormalig middenvelder van onder meer Arsenal bij Sky Sports. “Het is een enorme klap om Stones kwijt te raken. Hij is een jonge speler die pieken en dalen door zal maken en op dit moment zit hij niet echt bij het team, en dan raakt hij ook nog eens geblesseerd.”

“Vincent Kompany is het grote probleem tot nu toe. Steeds als hij terugkomt raakt hij opnieuw geblesseerd en dat is een enorm probleem geworden. Hij was de aanvoerder van het team, de leider van achteruit en ze missen hem enorm.”

“Dus weet ik zeker dat als Guardiola iemand aan gaat trekken, dat zeker een centrale verdediger zal worden”, gaat Parlour verder. “Wie er ook beschikbaar is, in deze tijd van het jaar zal het moeilijk worden om een topper binnen te halen, aangezien iedereen meedoet in de verschillende bekers en de eigen nationale competitie. Maar, als er een goede kandidaat beschikbaar is, dat zou hen enorm helpen in de achtervolging op Chelsea.”