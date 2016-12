Waarschuwing voor Liverpool: ‘Het zal ieder jaar moeilijker worden’

Voor Liverpool is het alweer 26 jaar geleden sinds het laatste landskampioenschap gevierd kon worden. The Reds waren er in het afgelopen tweeënhalve decennium een aantal keer dicht bij,maar slaagden er toch niet in om de titel uit het vuur te slepen. Stoke City-manager Mark Hughes kent het gevoel: hij maakte onderdeel uit van het Manchester United dat in 1993 voor het eerst sinds 1967 kampioen werd. De trainer van the Potters waarschuwt Liverpool dan ook.

“Ieder jaar wordt het moeilijker. Toen ik bij United zat, werd er voor het seizoen over gepraat, tijdens het seizoen en na het seizoen. En als het niet gelukt was, werd er weer op een negatieve manier over gediscussieerd. Het hing altijd boven onze hoofden”, vertelde hij tijdens een perspraatje. “Dat is wellicht waarom mensen zich dat team nog steeds kunnen herinneren en wij een beetje vereerd worden, aangezien wij die lange droogte hebben doorbroken.”

Hughes neemt het dinsdagavond met Stoke op tegen Liverpool en denkt dat een titel voor de mannen van Jürgen Klopp tot de mogelijkheden behoort: “Of ik denk dat ze het kunnen doen? Ja, ze hebben zonder twijfel de capaciteiten en de potentie om kampioen te worden. Liverpool zal het gevoel hebben dat dit een goed moment is om dat gewicht van zich af te werpen en een periode van succes te beleven, zoals ze in de jaren ’80 en begin jaren ’90 hadden. Ze lijken er weer in te geloven en van buiten lijkt het weer een positieve club.”