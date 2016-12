‘Kijk gewoon naar vorige maand, niet eens naar zijn tijd bij Barcelona’

Víctor Valdés ging in de fout tegen Burnley en dat bleek een dure misser, want zijn ploeg Middlesbrough verloor de wedstrijd door die fout met 1-0. Trainer Aitor Karanka weigert Valdés aan te wijzen als hoofdschuldige voor de nederlaag. De oefenmeester snapt niet dat er kritiek is op de Spaanse doelman.

“We winnen als team en we verliezen als team. Víctor is een geweldige keeper”, aldus Karanka in de Engelse media. “Je hoeft niet eens naar zijn tijd in Barcelona te kijken. Kijk maar naar vorige maand, toen hij ons een paar keer heeft gered. Ik snap niet dat er kritiek is op hem.”

“Het is altijd frustrerend om van een directe concurrent te verliezen”, gaat Karanka verder. “Wij waren de betere ploeg. We hadden kansen, zeker in de eerste helft, we hadden de wedstrijd onder controle. Het was een gemiste kans”, sipt de Spanjaard.