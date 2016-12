PEC Zwolle zwakt geruchten af: ‘Moet nog heel wat water door de Jangtsekang’

PEC Zwolle werd dinsdagochtend in verband gebracht meteen opvallende deal in China. De Zwollenaren zouden in gesprek zijn om in het Verre Oosten voet aan de grond te krijgen door middel van een bijdrage aan de jeugdopleidingen aldaar. Voorzitter Adriaan Visser laat nu echter weten dat er van een akkoord nog lang geen sprake is.

“Er moet nog behoorlijk wat water door de Jangtsekang, voordat er een deal is. Ik weet nog helemaal niet of we er uit gaan komen. Bovendien is het maar de vraag wat het je als club daadwerkelijk oplevert. We moeten niet overdrijven”, legde hij uit aan Voetbal International. Een constructie zoals bij ADO Den Haag is in ieder geval niet aan de orde: “De club staat niet te koop. Er is geen enkele Nederlandse of buitenlandse partij die ons over kan nemen.”

Wat Visser wel in gedachten heeft, is een vergelijkbare samenwerking als PEC eerder al aanging in Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. De Blauwvingers investeerden daar in de jeugdopleidingen en plukten daar vorig jaar de eerste vruchten van toen de eerste Zuid-Afrikaanse jeugdspeler een contract tekende in het MAC3PARK Stadion.