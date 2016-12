Van der Vaart kon naar Barcelona: ‘Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht’

Rafael van der Vaart snapt weinig van spelers die op jonge leeftijd naar het buitenland gaan. Van der Vaart, als 33-jarige in de herfst van zijn carrière actief bij FC Midtjylland, kreeg in het verleden zelf ook kansen om al vroeg te vertrekken bij Ajax. Van der Vaart besloot echter in Amsterdam te blijven.

“Tegenwoordig merk je dat jonge spelers heel snel de hemel in worden geprezen. Ook in Nederland. Je hoeft maar een paar wedstrijden goed gespeeld te hebben en je komt in aanmerking voor het Nederlands elftal en wordt in verband gebracht met topclubs”, aldus Van der Vaart in het Noordhollands Dagblad.

“Toen ik zestien was, wilde Barcelona mij hebben. Er was toen geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om dat te doen. Ik vond dat ik eerst door moest breken bij Ajax. Dat is ook mijn advies aan de jonge talenten hier: laat eerst eens zien dat je constant kunt presteren voordat je een stap maakt.”