FC Utrecht maakt kleine 5 miljoen verlies: ‘Sturen aan op positief resultaat’

FC Utrecht heeft over het seizoen 2015/16 een verlies van 4,9 miljoen euro geleden, zo heeft de club dinsdag bekend gemaakt. De omzet steeg wel, maar door onder andere de deelname aan de play-offs om Europees voetbal namen de kosten eveneens toe. Utrecht denkt echter wel dat dit voorlopig het laatste jaar is waarin er rode cijfers geschreven moeten worden.

Mede vanwege de transfers van Bart Ramselaar naar PSV en Timo Letschert naar Sassuolo zal de club volgend jaar naar verwachting voor het eerst in tien jaar weer winst boeken: “De investeringen die FC Utrecht heeft gedaan in het technisch management, de selectie, jeugdacademie, scouting en de verbouwing van het stadion en trainingscomplex Zoudenbalch werpen hun eerste vruchten af. De stijgende lijn in de sportieve resultaten heeft nu een positief effect op onze financiën”, laat algemeen directeur Wilco van Schaik via de officiële kanalen van de club weten.

“We komen van ver, het kost tijd om slagen in het bedrijf te maken. Inclusief transfers sturen wij jaarlijks op een positief netto resultaat. Zo werken we toe naar een financieel gezonde club, met ambitie en met een sportief en maatschappelijk hart in de stad en provincie Utrecht”, gaat hij verder. Volgens de bestuurder hebben de directie en de Raad van Commissarissen vertrouwen in de weg die de club is ingeslagen.