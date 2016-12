Feyenoord geeft drie talenten de kans zich te bewijzen in Marbella

Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord neemt drie jeugdspelers mee op

trainingskamp naar Marbella. De talenten Mats Knoester, Dylan Vente en Tyrell Malacia mogen zich bewijzen, zo laat de club uit Rotterdam weten via de officiële kanalen.

Knoester is een achttienjarige mandekker die vorig jaar zijn eerste profcontract bij Feyenoord tekende. De zeventienjarige Vente is een spits. Hij is familie van Leen Vente, de oud-Feyenoorder die in 1937 het eerste doelpunt maakte in De Kuip. De zeventienjarige Malacia is linksback.

Het is niet voor het eerst dat Feyenoord jeugdspelers meeneemt op trainingskamp. Vorig seizoen mochten Gustavo Hamer, Justin Bijlow en Rick van der Meer op trainingskamp. Feyenoord vertrekt op 3 januari richting Marbella, om zich tot en met zondag 8 januari voor te bereiden op volgend seizoen.