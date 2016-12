Voorlopig geen ‘Red Bull Londen’: ‘Het verhaal in ‘The Sun’ is oud’

Energiedrankconcern Red Bull is al eigenaar van clubs in onder meer New York, Salzburg en Leipzig. Volgens geruchten rond Kerstmis mikt het bedrijf momenteel op een club in de Premier League en West Ham United zou in beeld zijn met de Oostenrijkse firma. Clubeigenaar David Sullivan laat weten dat ‘Red Bull Londen’ er voorlopig niet komt.

“Het verhaal in The Sun over een mogelijke verkoop aan Red Bull is zes maanden oud”, schampert Sullivan via de officiële kanalen van de club. “In augustus werden we door externe investeerders benaderd de club voor 650 miljoen pond (omgerekend circa 763 miljoen euro, red.) te verkopen. Ik wil benadrukken dat wij de club niet willen verkopen, of het moet iemand zijn als de koning van Saudi-Arabië.”

“Zo iemand kan de club naar een niveau brengen waartoe wij zelf niet in staat zijn”, aldus Sullivan. Volgens The Sun zou Red Bull onlangs een bod van circa 235 miljoen euro gedaan hebben.