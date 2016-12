Lewandowski: ‘We weten nu dat we de Spaanse teams kunnen pakken’

Bayern München zat dit seizoen naast PSV ook bij angstgegner Atlético Madrid in de poule in de Champions League. Los Colchoneros wipten de Duitse grootmacht vorig seizoen in de halve finale nog uit het miljardenbal en waren ook deze jaargang in eigen huis te sterk voor der Rekordmeister.

In München trok Bayern dankzij een geweldig vrije trap in de kruising van Robert Lewandowski echter aan het langste eind en dat was meteen het moment van het jaar voor de Poolse topschutter: “Het was een mooie vrije trap, een geweldig moment. Maar het was ook een belangrijke zege voor in het hoofd”, blikt hij terug tegenover BILD.

“Waarschijnlijk merken we daar nu nog niet zoveel van, maar het kan in het achterhoofd zeker het verschil maken. Dat we in de toekomst wat relaxter kunnen spelen tegen de Spaanse teams, omdat we weten dat we ze kunnen pakken”, sluit Lewandowski af.