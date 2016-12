‘Wat een jaar, alles klopte in de eerste zes maanden en nu lukt niets’

Leicester City kroonde zich een paar maanden geleden na een prachtige campagne nog tot de verrassende landskampioen van Engeland. Dit seizoen is alles echter anders en lukt het the Foxes niet om afstand te nemen van de degradatiezone. Op Boxing Day ging de thuiswedstrijd tegen het Everton van Ronald Koeman met 0-2 verloren en trainer Claudio Ranieri was na afloop zeer teleurgesteld over het resultaat.

“Wat een jaar. Alles klopte in de eerste zes maanden en nu lukt niets. We moeten vechten. Het was een moeilijke wedstrijd, dat wisten we, maar we hadden het onder controle, het ging gelijk op”, vertelde hij aan verslaggevers. “Opeens was daar een verre uittrap van de keeper, waarna wij iets te laat reageerden en zij konden scoren. Daarna werden wij nerveus en controleerden zij de wedstrijd.”

“Niets klopt, niets is eenvoudig, maar we moeten hard blijven werken en op elk klein detail blijven letten. We moeten zo snel mogelijk reageren. We moeten werken en reageren, dat wordt ons medicijn. We zullen proberen om weer ons beste spel te laten zien”, ging Ranieri verder. “We moeten samen blijven werken. We wilden de fans een mooi cadeau geven, maar dat lukte niet en we gaan het de volgende wedstrijd opnieuw proberen.”