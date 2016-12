‘Wesley Sneijder slaat voorstel van 25 miljoen euro in drie jaar tijd af’

Wesley Sneijder ziet geen reden om Galatasaray voortijdig te verlaten, zo schrijven diverse Turkse media dinsdag. Volgens de laatste berichten zou de middenvelder een bijzonder lucratief voorstel van een nog onbekende club uit China hebben afgeslagen.

Zaakwaarnemer Guido Albers ontving recent een formeel voorstel uit China: een contract voor drie jaar, in totaal goed voor 25 miljoen euro aan inkomsten. Sneijder zag naar verluidt niets in het voorstel. De 32-jarige middenvelder is gelukkig bij Galatasaray en in Istanbul, ondanks de onrust in de Turkse stad dit jaar.

Het contract van Sneijder met Galatasaray loopt medio 2018 ten einde. "Ik weet waar de clubleiding van Galatasaray mee bezig is met het oog op de toekomst, welke veranderingen ze willen gaan doorvoeren", vertelde de Oranje-international een half jaar geleden. "Ook bij het Nederlands elftal weet ik waar we mee bezig zijn. Over beide heb ik een positief gevoel."