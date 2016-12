Pröpper: ‘Schat Messi, Ronaldo en Bale hoger in, maar zijn klasse is ongekend’

PSV nam het dit seizoen voor de tweede maal op rij op tegen Atlético Madrid, maar de Eindhovenaren slaagden het er in de poulefase van de Champions League niet echt in om het los Colchoneros moeilijk te maken. Dat was vorig seizoen wel anders, toen het tweeluik in de achtste finales via strafschoppen beslist moest worden. Davy Pröpper keek toen zijn ogen uit.

“Het liep heel erg zuur af, maar wij hebben daar twee topwedstrijden neergezet. We stonden tegenover Antoine Griezmann. Ik schat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Gareth Bale nóg hoger in, maar hij is van ongekende klasse”, blikt hij terug tegenover De Gelderlander. “Wij hebben Atletico aan het wankelen gebracht. Zij schakelen daarna wel Barcelona en Bayern München uit, hè. Zij bereiken de finale. Wij hebben in Europa echt heel erg goed gepresteerd. Vergeet niet dat we in de poule ook Manchester United en CSKA Moskou uitschakelden.”

Pröpper maakte twee duels van een ongekend hoog niveau mee, die bol stonden van de spanning. Voor de middenvelder, die in de zomer ervoor over was gekomen van Vitesse, was het zijn eerste avontuur in de Champions League en hij hield er een berg aan ervaring aan over. Hij noemt het wedstrijden van onschatbare waarde, die ook op persoonlijk vlak onvergetelijk waren.