Guardiola: ‘Het wordt zwaar, wij hebben al zeven wedstrijden extra gespeeld’

Chelsea heeft halverwege de competitie al een gat van zeven punten met nummer twee Manchester City geslagen (dat dinsdag nog voorbijgestreefd kan worden door Liverpool). Josep Guardiola won maandag wel met the Citizens van Hull City, maar zag the Blues ook eenvoudig zegevieren op AFC Bournemouth. De Spanjaard weet dan ook dat het een hels karwei zal worden om de mannen van Antonio Conte nog in te halen.

“Soms speel je voor Chelsea, soms speel je erna, maar dat maakt allemaal niet uit als een team twaalf wedstrijden op rij heeft gewonnen. Iedere wedstrijd voelt voor ons als een finale als je tot het einde van het seizoen mee wil doen”, vertelde hij aan verslaggevers. Pep denkt dat Chelsea profiteert van het feit dat het geen Europees voetbal speelt: “Liverpool was er dat ene jaar zo dicht bij omdat ze maar een wedstrijd per week hoefden te spelen en vorig jaar gebeurde hetzelfde bij Leicester City.”

“Dit seizoen zijn het Chelsea en Liverpool. Wij hebben al zeven wedstrijden meer gespeeld dan hen, en belangrijke wedstrijden in de Champions League. Daarom zal het zwaar worden”, gaat Guardiola verder. “Maar voetbal is onvoorspelbaar. We moeten er alles aan doen om in de race te blijven. Soms geloof je dat iets klaar is, maar dan gebeurt er toch nog iets. Wat we moeten doen is elke wedstrijd winnen en kijken of dat aan het einde van de rit genoeg is.”