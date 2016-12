Allardyce woedend na rentree: ‘Wat die mascotte doet kan niet hè?’

Sam Allardyce keerde maandag met een 1-1 gelijkspel tegen Watford als coach van Crystal Palace terug in de Premier League. De trainer had na afloop van de wedstrijd echter zijn handen vol aan een woedende Wilfried Zaha, die nadat hij in de 87e minuut een gele kaart kreeg wegens een schwalbe, na het laatste fluitsignaal werd bespot door Watford-mascotte Harry the Hornet.

Het gele beest liet zich vlak voor de aanvaller theatraal vallen, waarna Zaha door zijn ploeggenoten mee de spelerstunnel in moest worden genomen. Allardyce was niet blij met het incident: “Wat die mascotte doet kan niet hè? De Premier League en de FA mogen er naar kijken en doen wat ze willen doen. Het is nu aan Watford om dat op te lossen. Als iemand zich echt laat vallen, wordt hij niet zo boos.”

Watford-trainer Walter Mazzarri probeerde de boel een beetje te sussen: “Laten we hier met z’n allen om lachen. Niet alles in het voetbal hoeft een enorm drama te worden”, vertelde hij na de wedstrijd aan verslaggevers.