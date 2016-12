‘Hij hoort bij de besten ooit, tussen namen als Vieira, Gerrard en Lampard’

Yaya Touré leek dit seizoen lange tijd niet verder te komen dan een bijrol bij Manchester City. De laatste weken is het tij echter gekeerd voor de Ivoriaan en doet Josep Guardiola steeds vaker een beroep op de middenvelder. Zo was hij maandag tegen Hull City vanaf de penaltystip verantwoordelijk voor de openingstreffer en liet hij verder een goede indruk achter. Jamie Redknapp was na de wedstrijd onder de indruk van wat hij van Touré zag.

“In de voetballerij hebben we altijd een kort geheugen. Vorig jaar praatte iedereen over hoe weinig hij rende. Hij is een van de beste middenvelders die we ooit gezien hebben in deze competitie en hoort thuis tussen namen als Patrick Vieira, Steven Gerrard en Frank Lampard”, vertelde hij na de wedstrijd bij Sky Sports. “Hij is een enorme voetballer en het is geweldig om hem weer aan het werk te zien. Hij is uniek en verandert bijna hoe een middenvelder hoort te zijn. Hij was vandaag van topklasse.”

Ook Guardiola was na afloop van de wedstrijd lovend over zijn middenvelder, die tot Man of the Match werd verkozen: “Honderd procent verdiend, sinds hij weer terug is speelt hij geweldig. Hij heeft een enorme persoonlijkheid en hij maakt altijd de slimste keuze. Gefeliciteerd, want jullie hebben er goed aan gedaan Yaya te kiezen. We zijn zo blij dat hij weer terug is. Hij maakte altijd deel uit van het team, maar nu speelt hij ook weer.”