FC Utrecht grijpt naast deal én komst van Sneijder

Een miljoenendeal tussen FC Utrecht en een lokale ondernemer is na wekenlange gesprekken afgeketst, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Volgens het dagblad was de investeerder van plan om Wesley Sneijder naar de Domstad te lokken, maar bleek hij achteraf niet kredietwaardig.

Frans van Seumeren stak persoonlijk dik veertig miljoen in FC Utrecht, in acht jaar tijd. Met de beoogde zakendeal met de investeerder, tien procent van de aandelen, was een onbekend aantal miljoenen gemoeid, maar de grootaandeelhouder zal nog meer geduld moeten hebben om persoonlijk iets van zijn investering terug te verdienen.

FC Utrecht zette na enkele weken vraagtekens bij de kredietwaardigheid van de ondernemer en dat bleek niet ongegrond. Een hard gelag voor Van Seumeren, die het geld naar zijn holding zou hebben verplaatst. "We spreken regelmatig met potentiële investeerders die Utrechtse spelers naar Galgenwaard willen halen", zegt directeur Wilco van Schaik tegen het dagblad. "Sneijder, Michel Vorm en Erik Pieters."

"Natuurlijk luisteren we daarnaar, omdat we als FC zelf op dit moment niet de middelen hebben om zoiets te bewerkstelligen." Volgens het dagblad stelt Van Seumeren dertig procent van zijn aandelen beschikbaar. Het geld van investeerders en zakenmensen komt dan wel ten goede aan de clubkas.